Стефано Пиоли: Мы становимся сильной командой с большим выбором игроков

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:0).

«Сампдория хорошо сыграла в обороне. Смещение Диаса ниже дало нам преимущество в центре, чтобы не отдавать им мяч. Мы становимся сильной командой с большим выбором игроков. Я объяснил свои мысли команде, потому что я тоже стал сильнее, чем два года назад», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

В следующем матче 29 августа «Милан» встретится с «Кальяри», в тот же день «Сампдория» сыграет с «Сассуоло».