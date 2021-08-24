Сергей Семак: Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная. Уровень РПЛ стоит на определенном уровне, при том что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы - даже в сравнении с другими чемпионатами», - приводит слова специалиста РБК.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.