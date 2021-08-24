Месси вызван в сборную Аргентины для матчей отбора к ЧМ-22

Сборная Аргентины объявила заявку на участие в трех отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре в сентябре.
В список вошли 30 игроков, в том числе нападающий Лионель Месси.
Сборная Аргентины в сентябре встретится с Венесуэлой, Бразилией и Боливией. Матчи состоятся 3, 5 и 10 сентября соответственно.
На данный момент сборная Аргентины является второй в своей группе, набрав 12 очков. Команда отстает от лидирующей Бразилии на 6 очков.
Напомним, в контракте Лионеля Месси в «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной Аргентины для игрока.
#SelecciónMayor Lista de convocados 📝 por @lioscaloni para los próximos tres encuentros de @Argentina 🇦🇷 en las #EliminatoriasQatar2022. pic.twitter.com/XXoyrW5KlV— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) August 23, 2021
источник: Twitter.com