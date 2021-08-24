Месси вызван в сборную Аргентины для матчей отбора к ЧМ-22

Сборная Аргентины объявила заявку на участие в трех отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре в сентябре.

В список вошли 30 игроков, в том числе нападающий Лионель Месси.

Сборная Аргентины в сентябре встретится с Венесуэлой, Бразилией и Боливией. Матчи состоятся 3, 5 и 10 сентября соответственно.

На данный момент сборная Аргентины является второй в своей группе, набрав 12 очков. Команда отстает от лидирующей Бразилии на 6 очков.

Напомним, в контракте Лионеля Месси в «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной Аргентины для игрока.