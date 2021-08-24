«Краснодар» проголосовал за полную отмену лимита на легионеров на совещании РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на общем собрании РПЛ проголосовал за полную отмену лимита на легионеров. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира.

23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.