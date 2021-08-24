Шамиль Газизов: Гладкий чемпионат обеспечит спортивный принцип

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о собрании по реформам РПЛ, где обсуждались изменения формата проведения чемпионата России и отмена лимита на легионеров.

«По первому вопросу большинство проголосовало за гладкий чемпионат. Аргумент такой - здесь присутствует спортивный принцип. При другом формате есть случайность, в данном случае - компьютерная. Экономически пока они лигу тоже не устраивают, потому что на следующий год цифры при гладком чемпионате уже больше», - приводит слова Газизова РБ-Спорт».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС. Большинство клубов выступили на совещании лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.