Жорже Жезуш - о матче с ПСВ: Будет долгий период, когда они будут заставлять нас гоняться за мячом

Главный тренер «Бенфики» Хорхе Жезуш поделился своими ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ

«Мы все знаем важность игры. Мы выйдем с намерением забить: это важно. Нас ждет непростой второй матч. Первый завершился нашей победой, но мы знаем, что нас ждет талантливый соперник с хорошими игроками. Будут длительные периоды, когда они будут заставлять нас гоняться за мячом, но мы готовы к этому», - цитирует слова Жезуша на официальном сайте УЕФА.

Первый матч завершился победой «Бенфики» со счетом 2:1. Ответный матч состоится 24 августа в Эйндховене и начнется в 22:00 мск.

В предыдущем квалификационном раунде «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 4:0 (2:0, 2:0).