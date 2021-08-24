В РПЛ планируют сохранить ограничения по заполняемости арен до конца 2021 года

Ограничения на количество зрителей, которые могут присутствовать на матчах РПЛ и других спортивных мероприятиях в России, скорее всего, сохранятся как минимум до конца 2021 года. Об этом сообщает Eurostavka.

Согласно существующей схеме регулирования посещаемости массовых мероприятий, введенной Роспотребнадзором, существует три категории количества зрителей - от 500 до 1000, от 1000 до 3000 и более 3000. Эпидемиологическая ситуация может кардинально отличаться даже в соседних регионах РФ.

Напомним, в Москве действуют ограничения по количеству болельщиков на трибунах матчей РПЛ - не более 3000 человек.