Хабиб оценил шансы Роналду перейти в «Динамо-Легион»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что известному португальскому нападающему Криштиану Роналду имеет смысл покинуть Ювентус. Роналду играет за Ювентус с 2018 года.

«На мой взгляд, было бы лучше, если бы Криштиану сменил команду. Не обижайтесь на наших болельщиков «Ювентуса». «ПСЖ»? Нет, у них достаточно собственных звезд. Если бы он переехал в Англию в конце своей карьеры, мне было бы интересно.

Криштиану в «Динамо Легион»? Им будет тяжело совладать с нами двоими по зарплате. Кому-то придется работать так, по- братски», - цитирует слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Хабиб завершил карьеру в конце прошлого года после победного боя с Джастином Гэджи. На счету россиянина 29 побед из 29 боев.