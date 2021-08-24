Александр Тарханов: Формат - лишь верхушка айсберга, нужно смотреть на подготовку спортсменов

Тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Здесь обращать внимание надо не на лимит, не на формат, а на подготовку. Как сказал Карпин, формат — это лишь верхушка айсберга, а надо посмотреть вниз, как идет подготовка спортсменов. Это самое главное. А от отмены лимита лучше мы играть не станем», - приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.