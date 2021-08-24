Дмитрий Сенников: В Россию должны приезжать легионеры, которые выступают за свои сборные

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Можно отменить лимит на легионеров, но смотря, какие легионеры будут приезжать. Интересно, какие последуют дальнейшие действия. Если это будут легионеры, которые играют в национальных сборных и увеличат популяризацию футбола в нашей стране, то почему нет. Я согласен с этим. Но если будут ехать все легионеры без ограничений, то это плохо», - приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».



Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.