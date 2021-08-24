Белотти может перейти в «Интер» из «Торино»

«Интер» и «Торино» договорились о трансфере нападающего сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia.

По словам источника, «Торино» готов выпустить игрока за 20–22 миллиона евро плюс бонусы. Контракт футболиста с туринским клубом истекает летом 2022 года. Также «Интер» рассматривает возможность подписания контракта с Хоакином Корреа из «Лацио», знакомого Симоне Индзаги по работе в этом клубе.

В прошлом сезоне 27-летний Белотти сыграл за «Торино» 36 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 7 передач.