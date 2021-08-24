Жена Дюпина отреагировала на возможную отмену лимита на легионеров

Анастасия Дюпина, супруга вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина, отреагировала на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Ну такое себе предложение», – написала Дюпина в своем инстаграме.

В текущем сезоне чемпионата России Дюпин принял участие в пяти матчах, в которых пропустил три гола и в двух матчах отстоял на ноль.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.