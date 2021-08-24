«Лион» до конца лета планирует оформить трансфер Азмуна

Французский «Лион» нацелился на форварда петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, иранец является приоритетным вариантом главного тренера «Лиона» Петера Боса для усиления атаки. Французский клуб контактирует с представителями 26-летнего Азмуна и предпримет попытку подписать его до окончания трансферного окна, которое закроется через семь дней.

В нынешнем сезоне Сердар провел за сине-бело-голубых пять матчей и отличился четырьмя голами.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 86 матчей, забил 55 голов и отдал 19 результативных передач. В составе петербургского клуба иранец стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 млн евро.