Гари Нэвилл спрогнозировал, что «Манчестер Юнйтед» не сможет стать в этом сезоне чемпионом АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл рассказал о перспективах команды в этом сезоне.

«Я уверен, что сотрудники и руководство Оле сейчас смотрят на игру и думают: Сульшер готовит команду, он делает то, что Клопп делал в «Ливерпуле» в первые три сезона. Но давайте посмотрим, сколько очков Клопп заработал в 4 сезоне. За этот период в команде появились Ван Дейк и Алиссон, команда перешла в режим «турбо» и показала одно из лучших выступлений в истории. Я знаю, что «Манчестер Сити» обыграл ее в том сезоне, но 97 очков и 99 в следующем году - это шокирующий результат. «Юнайтед» завершил свой третий сезон при Оле с 74 очками. «Ливерпуль» при Клоппе - 75 очков. Сможет ли Сульшер набрать дополнительные 20 очков в 4 сезоне? Есть ощущение, что Санчо и Варан не смогут дать того эффекта, который был у Алиссона и ван Дейка», - приводит слова Нэвилла Sky Sports.

Действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити».