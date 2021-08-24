Тренер «Красавы» объяснил, почему не стал работать в ЦСКА

Главный тренер ФК «Красава» Алексей Радевич в интервью корреспонденту Sport24 рассказал, почему отказался от работы в ЦСКА ради возможности возглавить клуб блогера Евгения Савина.



Аналитика в современном футболе - очень важная профессия, но я понял, что мне больше нравится работать непосредственно на поле. В работе аналитика и тренера есть разные акценты. Когда поступило это предложение, я долго думал об этом. Первые контакты с Савиным у нас были еще до Нового года.

Это разные профессии. В Оренбурге я тоже подготовил информацию о сильнейших соперниках. Мы понимаем, что «Спартак» - это «Спартак». Учился анализировать, смотрел теоретические занятия Владимира Федотова, Марцела Лички. Я смотрел, как они выстраивают контакт между тренером и игроком, как передают информацию. Для меня Федотов вообще входит в тройку лучших российских тренеров, потому что он очень структурный плюс хороший психолог. Теперь в «Сочи» у него загадка: добавились игроки достаточного уровня и очень сильный тренерский штаб. Для меня 3 месяца работы с Федотовым - это супер опыт.