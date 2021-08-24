Румменигге считает покупку Роналду любым клубом неразумным действием

Экм-председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о форварде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Самая большая проблема в том, кто еще может потянуть его зарплату? Ему платят 70 млн евро, 35 млн чистыми. Кто может это сделать? ПСЖ? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то сделать», - приводит слова Румменигге Bild.

Действующее соглашение Роналду с туринцами истекает летом 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента английскому «Манчестер Сити».

Напомним, что Криштиану перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе «старой синьоры» Роналду стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Также португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».