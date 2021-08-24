РФС опубликовал письмо об изменении лимита на легионеров

23 августа клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита для легионеров. Российский футбольный союз (РФС) считает необходимым прояснить некоторые моменты, связанные с публичным обсуждением возможных изменений.

«1. В РПЛ прошла консультативная встреча клубов - официального голосования не было, клубы обменялись мнениями.

2. Компания Hypercube, которая исследует состояние российского футбола, продолжает работать. На этой неделе представители Hypercube проведут серию видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

3. С первого дня работы Hypercube открыт для конструктивного диалога: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров - выработать оптимальное решение с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Как мы уже говорили, российский футбол нуждается в изменениях, поэтому в рамках общей открытой дискуссии мы сможем выработать лучший вариант. Статус-кво - не лучший вариант. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.