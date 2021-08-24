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24 августа 11:18
автор: Александр Бойченко

РФС опубликовал письмо об изменении лимита на легионеров

Голосование клубов РПЛ за или против изменение лимита состоится 31 августа.

23 августа клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита для легионеров. Российский футбольный союз (РФС) считает необходимым прояснить некоторые моменты, связанные с публичным обсуждением возможных изменений.

«1. В РПЛ прошла консультативная встреча клубов - официального голосования не было, клубы обменялись мнениями.

2. Компания Hypercube, которая исследует состояние российского футбола, продолжает работать. На этой неделе представители Hypercube проведут серию видеоконференций с менеджерами клубов, где обсудят свои предложения и ответят на все вопросы.

3. С первого дня работы Hypercube открыт для конструктивного диалога: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель голландских партнеров - выработать оптимальное решение с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Как мы уже говорили, российский футбол нуждается в изменениях, поэтому в рамках общей открытой дискуссии мы сможем выработать лучший вариант. Статус-кво - не лучший вариант. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения.

4. Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет отправлена ​​на рассмотрение Исполкома РФС.

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17».

источник: РФС
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