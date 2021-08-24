Агент Лахтер: Миранчук - маленький принц «Локомотива», а Малиновский сам себя сделал

Футбольный агент Деннис Лахтер сравнил двух полузащитников итальянской «Аталанты» россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского.

«Да, Малиновский раскрылся во втором сезоне, но Миранчука и Малиновского сравнивать нельзя, это совершенно разные игроки. Миранчук - Маленький принц «Локомотива», а Малина сам себя сделал, он прогрызал себе путь в европейский футбол, проходя через самую настоящую безнадегу», - приводит слова Лахтера Sport24.

Напомним, что Миранчук перешел в бергамаский клуб из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года за 14,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 32 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Малиновский перебрался из бельгийского «Генка» в июле 2019-го. Всего на его счету 88 встреч, 19 забитых мячей и 19 ассистов.