«Сочи» выступил за отмену лимита на легионеров

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что сочинский клуб в понедельник в ходе видеоконференции с представителями других команд и руководством российского футбола высказался за отмену лимита на легионеров.

«Да, Сочи вчера действительно поддержал инициативу об отмене лимита на легионеров. Мы считаем эту меру оптимальной на сегодняшний день. В официальном голосовании мы также будем придерживаться этой позиции и высказаться за отмену. Это позиция клуба, мы ее не меняем», - сказал Рубашко в интервью корреспонденту Sport24.

Общее собрание клубов РПЛ состоится 31 августа. На данный момент в Премьер-лиге разрешено включать 8 иностранцев в заявку на сезон, не ограничивая их количество на поле.