Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого пятой степени

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время празднования Дня Независимости получил из рук Президента Владимира Зеленского Орден Ярослава Мудрого пятой степени.

Эта награда вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Шевченко перестал возглавлять сборную Украины в июле этого года после истечения срока его контракта с УАФ. На прошедшем чемпионате Европы украинцы вышли в четвертьфинал, где проиграли британцам - 0:4.