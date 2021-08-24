Клопп оценил талант Холланда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением об игре нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холланда.

«Конечно, в таком незаурядном таланте есть опасность. У этого парня природная сила. Отмечая гол, он ударил мяч в землю, думаю, в ней была вмятина! Рано или поздно он начнет переговоры с большими клубами. Не знаю, будет ли это в следующем году, но тогда «Боруссии» придется за него бороться.

Я люблю его энергию. Холланд - очень интересный игрок. Он еще молод, может развиваться. Но в целом он впишется в состав большинства команд», - цитирует Клоппа Bild.

В текущем сезоне Холланд провел два матча за «Дортмунд», забил два гола и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 130 миллионов евро.