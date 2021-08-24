В честь Иньесты назвали новый вид динозавра

В честь бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты назвали новый вид динозавра, сообщает «МК-Спорт».

Останки ранее неизвестного вида доисторического животного обнаружили в испанском Бургосе.

Как отмечает источник, у данного вида динозавра четыре когтя на четырех ногах, длинные хвост и шея четыре когтя на четырех ногах, также предполагается, что он был травоядным.

Добавим, что Иньеста в настоящий момент выступает за японский «Виссел Кобе», в котором выиграл Кубок и Суперкубок страны.