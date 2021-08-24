«Спартак» предложил ввести новый формат лимита на легионеров

Как сообщает «СЭ», в понедельник, 23 августа, во время рабочего совещания в РПЛ по поводу обсуждения предложения РФС об отмене лимита представитель «Спартака» высказался за его смягчение по формуле «10+15».

Кроме того, «красно-белые» предлагают ввести критерии качества для легионеров, а для тех, кто им не соответствует, клубы должны будут внести взнос в специальный фонд. Деньги можно вернуть, если легионер со временем достигнет требуемых показателей, в противном случае средства пойдут на развитие доморощенных игроков.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не более восьми иностранцев в заявке на сезон.