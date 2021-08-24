«Спартак» договорился о контракте с бельгийским защитником Кауфризом

Московский «Спартак» договорился о покупке центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист должен прилететь в Москву в эту пятницу и подписать четырехлетний контракт.

За «Сент-Трюйден» Кауфриз выступает с сентября прошлого года, приняв участие в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт защитника с бельгийским клубом истекает следующим летом, Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.