Новиков - о возможной отмене лимита: Через лет пять-десять мы не сможем собрать национальную команду

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Отмена лимита на легионеров для наших молодых футболистов, которые выходят из школ и академий, будет большой проблемой. Потому что никто их не будет развивать. Будут просто брать готовых футболистов из-за рубежа, причем не самых квалифицированных. Если все дальше так пойдет, то, думаю, через лет пять-десять и национальную команду собрать уже не сможем», - приводит слова Новикова «Газета.ру».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.