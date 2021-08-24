ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 20:15 Патронато 0 Банфилд 0
Лига чемпионов 22:00 ПСВ Эйндховен 0 Бенфика 0
Лига чемпионов 22:00 Лудогорец 0 Мальмё 0
Лига чемпионов 22:00 Ференцварош 0 Янг Бойз 0
Аргентина - Примера 22:30 Колон 0 Атлетико Сармь 0
24 августа 12:41
автор: Александр Бойченко

«Ахмат» выступил за формат лимита «10+15» с возможностью его полной отмены

Голосование РПЛ по вопросу лимита на легионеров состоится 31 августа.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об итогах собрания клубов РПЛ, которое состоялось накануне.

На встрече обсуждались реформы российского футбола, в том числе ограничение на легионеров.

«Вчера все клубы обменялись мнениями. «Ахмат» сыграл за гладкое первенство - 16 команд с возможностью расширения до 18. Для легионеров - «10+15» в заявке. К полной отмене лимита мы пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нам нужен условный переходный период. Тогда можно будет прийти к полной отмене лимита.

Мы совсем недавно в экстренном порядке избавлялись от иностранцев, и теперь мы не можем таким же образом избавиться от российских игроков. А лимит «10+15» заставит наших игроков больше соревноваться с иностранцами», - рассказал Айдамиров в интервью Sport24.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Клубы РПЛ выступили против радикальной реформыРоссийские хоккеистки одолели швейцарок в стартовом матче чемпионата мираЦСКА в большинстве выиграл у "Ахмата"Только сейчас стало ясно, почему Ашрам победила АвериныхВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ​Федун пригрозил футболистам «Спартака» санкциями
Как на ЧМ-2018… Российские пляжники уничтожили японцев и начнут плей-офф матчем с Испанией
На чемпионате мира по пляжному футболу наша сборная победила Японию (7:1), заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал.
Обидно за Федоровцеву! Наша 17-летняя звезда творила чудеса, но Россия проиграла Бельгии на чемпионате Европы
Российские волейболистки упустили победу на континентальном первенстве в Белграде, несмотря на усилия Арины Федоровцевой (28 очков с 6 эйсами!) и перевес в две партии.
«Надо не о лимите думать, а наводить порядок с зарплатами». Герасимец — о реформах нашего футбола
Известный в прошлом полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал «Плеймейкеру» инициативу РФС отказаться от лимита на легионеров в российском футболе.
Лимит в нашем футболе ослабят до «10+15», чемпионат оставят гладким. Клубы РПЛ обсудили, как жить дальше
На общем собрании Лиги были подняты актуальные вопросы.
Диплом, но не с отличием. Как Рублев с треском проиграл финал «Мастерса» Звереву
После первой в карьере победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Андрей Рублев не сумел выиграть «Мастерс» в Цинциннати, потерпев чувствительное поражение от Александра Зверева из Германии – 2:6, 3:6.
В Италии — веселуха. «Ювентус» сразу потерял два очка, а у Роналду отобрали победный гол на последних секундах
В первом туре Серии А «Ювентус» в гостях не смог переиграть «Удинезе» (2:2), упустив преимущество в два мяча.
Азербайджан не заметили. Наши волейболистки даже в ослабленном составе оформили разгром на Евро
Во втором туре волейбольного чемпионата Европы российская женская сборная в трех партиях победила команду Азербайджана.
«Спартак» заметно отстал при идеальном календаре. Провал на 100-летний юбилей обеспечен?
Пятый тур РПЛ окончательно отбросил «Спартак» от ведущей группы команд, поставив красно-белых на восьмое место. Абсолютно, надо заметить, заслуженное.
С таким Смоловым сборной России Дзюба не нужен. Как «Локомотив» победил «Краснодар»
В центральном матче пятого тура РПЛ железнодорожники на своем поле переиграли «быков» благодаря дублю Федора Смолова (2:1) и догнали в турнирной таблице «Зенит».
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
В Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика