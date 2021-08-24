«Ахмат» выступил за формат лимита «10+15» с возможностью его полной отмены

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об итогах собрания клубов РПЛ, которое состоялось накануне.

На встрече обсуждались реформы российского футбола, в том числе ограничение на легионеров.

«Вчера все клубы обменялись мнениями. «Ахмат» сыграл за гладкое первенство - 16 команд с возможностью расширения до 18. Для легионеров - «10+15» в заявке. К полной отмене лимита мы пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нам нужен условный переходный период. Тогда можно будет прийти к полной отмене лимита.

Мы совсем недавно в экстренном порядке избавлялись от иностранцев, и теперь мы не можем таким же образом избавиться от российских игроков. А лимит «10+15» заставит наших игроков больше соревноваться с иностранцами», - рассказал Айдамиров в интервью Sport24.