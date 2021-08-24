«Спартак» - о покупке Кауфриза: Говорить о переходе можно только после успешного медосмотра

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о переходе в российский клуб центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

«Упомянутый вами игрок - один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах» - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

За «Сент-Трюйден» Кауфриз выступает с сентября прошлого года, приняв участие в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт защитника с бельгийским клубом истекает следующим летом , Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.