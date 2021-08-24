Килиан Мбаппе: Я считаю себя звездой, но это не делает меня лучше других

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем звездном статусе.

«Считаю ли я себя звездой? Да. Если лицо человека встречается во всем мире, это так. Быть звездой – это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других. В футболе высокого уровня никто не сделает вам скидку и не скажет, что вы на что-то способны. Эго и себялюбие - не прихоть знаменитостей. Это готовность превзойти себя и сделать все возможное, сказать себе: я лучший. Следует ли игрокам дружить? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Чтобы побеждать, необязательно обедать с товарищами по команде каждый день», – цитирует Мбаппе Esquire.com.

Напомним, в прошлом сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы форвард провел четыре матча и отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне француз провел три матча за «ПСЖ», записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.