Валерий Масалитин: Отменить лимит - ну хорошо. А если не сработает? Куда тогда девать легионеров?

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

»Отменить лимит - ну хорошо, отменят, заключат договоры. А если не сработает? Куда тогда девать легионеров? Сейчас проще купить какого-то дешевого легионера, чем воспитать достойную смену. Мы к этому пришли. Но должны-то приезжать квалифицированные игроки. К нам едут только за деньгами», - приводит слова Масалитина «Газета.ру».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.