Павел Кукуян: Мне повезло, что в Сочи проходило много турниров РФС

Российский арбитр Павел Кукуян рассказал, благодаря чему стал получать назначения на официальные матчи в профессиональном футболе.

«Это шло параллельно с моей работой. Я в то время тренировал детей в спортивной школе и параллельно судил, чтобы был какой-то дополнительный заработок. Плюс какое-то… Хобби я это не могу назвать, это была вторая работа. Потому что уже была семья, надо было её обеспечивать, кормить, и одной зарплаты детского тренера не хватало. Я считаю, что мне повезло, потому что в то время в Сочи проходило много турниров РФС и мы, как местные арбитры, постоянно на этих турнирах работали», - приводит слова Кукуяна пресс-служба Российской футбольной лиги (РФС).

Добавим, что судейскую карьеру 39-летний арбитр начал в 2009 году. Первый его профессиональный матч в статусе главного судьи прошел спустя пять лет на игре ПФЛ между двумя командами из Крыма СКЧФ и «ТСК-Таврия» (0:2).

В высшем дивизионе он начал работать с сезона-2016/17, в качестве главного арбитра - с 18 августа 2017 года ( игра «Тосно» - «СКА-Хабаровск»).