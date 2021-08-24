Рублев рассказал о первых словах Медведеву после победы над ним в Цинциннати

Теннисист Андрей Рублев рассказал, о чем он говорил с Даниилом Медведевым после полуфинала турнира в Цинциннати.

«После игры, кажется, сказал что-то типа: «Прости, Дань, пожалуйста! Не расстраивайся. Спасибо большое за матч». А Даня мне сказал тоже что-то вроде: «Рубль, поздравляю. Ты красавчик!», - приводит слова Рублева «Чемпионат».

Андрей оказался сильнее Даниила и пробился в финал «Мастерса», где уступил представителю Германии Александру Звереву.

Добавим, что Рублев - олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель десяти турниров ATP (из них восемь в одиночном разряде); финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017); обладатель Кубка ATP в составе сборной России (2021); седьмая ракетка мира в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта России.

В юниорах - победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014);