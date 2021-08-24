Кукуян назвал VAR субъективным

Российский судья Павел Кукуян рассказал свое мнение о системе VAR.

«VAR — это субъективно. И его посыл — не дать правильное решение, а исправить очевидную ошибку арбитра. Есть падение, арбитр назначает 11-метровый удар, а там нет контакта. Вот это — очевидная ошибка. Основная задача VAR — не принятие правильного решения. Потому что в футболе правильного решения нет. Вы думаете так, я думаю вот так, третий думает по-другому, а болельщики — естественно, все за свою команду. Мы за синих, те за жёлтых. Правильно? Кому верить, кто прав?» - приводит слова Кукуяна пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.

Добавим, что судейскую карьеру 39-летний Кукуян начал в 2009 году. Первый его матч в этом статусе прошел спустя пять лет на матче профессиональной футбольной лиге между двумя командами из Крыма СКЧФ и «ТСК-Таврия» (0:2).