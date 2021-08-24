Матч «Зенит» - ЦСКА обслужит Иванов, на встрече «Динамо» и «Локомотива» будет работать Левников

Пресс-служба Российского футбольного союза огласила назначения судей на матчи шестого тура РПЛ.
Центральную игру между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На московском дерби «Динамо» - «Локомотив» будет работать Кирилл Левников, а «Спартак» и «Сочи» рассудит Виталий Мешков.
Встречи состоятся 26 и 27 августа.
Напомним, что лидером чемпионата России с 12 очками является «Динамо». На втором месте расположился «Зенит», заработавший 11 очков, в тройку лучших с таким же количеством очков замыкает «Локомотив».
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
26 августа (четверг)
«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев.
«Спартак» — «Сочи» судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Иван Сиденков.
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Анатолий Жабченко.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Кукуян.
27 августа (пятница)
«Урал» — «Ростов»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов.
«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Алексей Амелин.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин.