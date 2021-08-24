Матч «Зенит» - ЦСКА обслужит Иванов, на встрече «Динамо» и «Локомотива» будет работать Левников

Пресс-служба Российского футбольного союза огласила назначения судей на матчи шестого тура РПЛ.

Центральную игру между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На московском дерби «Динамо» - «Локомотив» будет работать Кирилл Левников, а «Спартак» и «Сочи» рассудит Виталий Мешков.

Встречи состоятся 26 и 27 августа.

Напомним, что лидером чемпионата России с 12 очками является «Динамо». На втором месте расположился «Зенит», заработавший 11 очков, в тройку лучших с таким же количеством очков замыкает «Локомотив».

Полностью список назначений выглядит следующим образом: