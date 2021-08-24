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24 августа 13:28

Матч «Зенит» - ЦСКА обслужит Иванов, на встрече «Динамо» и «Локомотива» будет работать Левников

Игры состоятся 26 и 27 августа.

Пресс-служба Российского футбольного союза огласила назначения судей на матчи шестого тура РПЛ.

Центральную игру между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На московском дерби «Динамо» - «Локомотив» будет работать Кирилл Левников, а «Спартак» и «Сочи» рассудит Виталий Мешков.

Встречи состоятся 26 и 27 августа.

Напомним, что лидером чемпионата России с 12 очками является «Динамо». На втором месте расположился «Зенит», заработавший 11 очков, в тройку лучших с таким же количеством очков замыкает «Локомотив».

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

26 августа (четверг)

«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев.

«Спартак» — «Сочи» судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Иван Сиденков.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Анатолий Жабченко.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Кукуян.

27 августа (пятница)

«Урал» — «Ростов»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов.

«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Алексей Амелин.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин.

источник: РФС
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