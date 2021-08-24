«Балтика» не получала запросов по Макарчуку

«Балтика» опровергла информацию о том, что левый защитник Артем Макарчук в ближайшее время станет игроком московского «Спартака».

«Официального запроса по Макарчуку на данный момент не поступало», - приводит сообщение пресс-службы «Балтики» издание «Метарейтинг».

25-летний футболист выступает за калининградский клуб с июля 2019 года. За это время он провел за «Балтику» 95 матчей, в которых забил три гола и отдал десять результативных передач.

Контракт Макарчука истекает летом следующего года.

Добавим, что сегодня появилась информация, что «Спартак» договорился о переходе центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.