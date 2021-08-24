«Нижний Новгород» пояснил свою позицию по изменению лимита на легионеров

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, каким видит предполагаемую отмену лимита на легионеров.

«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный. Но непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный», - приводит слова Измаилова «Чемпионат».

Напомним, что вчера прошло совещание клубов российской премьер-лиги, на котором обсуждались реформы РФС, в том числе отмена лимита на легионеров.

Помимо этого обсуждается вопрос изменения формата проведения чемпионата России с введением швейцарской системы.

Добавим, что после пяти туров «Нижний Новгород» набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.