«Сочи» договорился о покупке колумбийского нападающего Кассьеры

«Сочи» договорился с португальским «Белененсешом» о покупке колумбийского нападающего Маттео Кассьеры, сообщает Maisfutebol.

По информации источника, «Сочи» пока еще не согласовал контракт с потенциальным новичком, чье соглашение с португальской командой истекает следующим летом.

За два года 24-летний колумбиец забил за «Белененсеш» 15 голов, сыграв в 70 матчах, причем 11 результативных ударов по воротам соперника были нанесены в прошлом сезоне.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Кассьеру в 2 млн евро.