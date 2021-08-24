Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ»

Спортивный журналист Нобель Арустамян заявил об уходе с телеканала «Матч ТВ» из-за интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждался его развод с женой Аланой.

«До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может.

Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях.

Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество», - написал Арустамян в своем телеграм-канале