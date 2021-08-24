Минспорта Татарстана пообещал исправить газон на «Ак Барс Арене» до конца недели

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о том, когда планируется привести в порядок качество поля на «Ак Барс Арене», которая является основным стадионом казанского «Рубина».

«Мы работаем вместе с клубом и ареной, пытаемся эту ситуацию нормализовать, - сказал Леонов. - Мы договорились, что до конца текущей недели. Согласно регламенту РПЛ стадион принимают за 10 дней до матча. Поэтому делаем все возможное», - приводит слова Леонова ТАСС.

Добавим, что следующий домашний матч «Рубин» проведет после паузы, связанной с игрой национальных сборных. В 7 туре РПЛ в Казани проведет матч екатеринбургский «Урал».