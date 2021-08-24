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24 августа 15:34
автор: Максим Скороходов

Минспорта Татарстана пообещал исправить газон на «Ак Барс Арене» до конца недели

После критики главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого РПЛ приостановила действие сертификата стадиона.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о том, когда планируется привести в порядок качество поля на «Ак Барс Арене», которая является основным стадионом казанского «Рубина».

«Мы работаем вместе с клубом и ареной, пытаемся эту ситуацию нормализовать, - сказал Леонов. - Мы договорились, что до конца текущей недели. Согласно регламенту РПЛ стадион принимают за 10 дней до матча. Поэтому делаем все возможное», - приводит слова Леонова ТАСС.

Добавим, что следующий домашний матч «Рубин» проведет после паузы, связанной с игрой национальных сборных. В 7 туре РПЛ в Казани проведет матч екатеринбургский «Урал».

источник: ТАСС
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