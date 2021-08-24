Глушаков считает, что Арустамян после ухода с «Матч ТВ» может стать футбольным агентом

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков уверен, что у Нобеля Арустамяна не будет проблем с заработком после ухода с «Матч ТВ».

«Нобель — хороший комментатор и профессионал своего дела. Он знает, что делать. Может, мы его увидим в другой сфере, той же агентской деятельности. Желаю ему удачи!», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Арустамян считает, что спортивному телеканалу не нужен такой контент, как интервью с Мамаевым о разводе. Не доказав свою правоту руководству «Матч ТВ», журналист решил уволиться по собственному желанию.

Отметим, что Мамаев был согласен на интервью только при условии, что его вести будет Нобель Арустамян.