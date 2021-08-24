Путин дал поручение найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора среди госкорпораций для футбольного клуба «Нижний Новгород».

По информации «Коммерсанта», до этого момента команда РПЛ будет частично финансироваться из бюджета региона. До конца текущего года предполагается дополнительное выделение из казны 350 миллионов рублей. Решение об этом принято после того, как местные депутаты рассмотрели поправки к бюджету, предложенные правительством Нижегородской области.

Отмечается, что бюджет клуба в этом году составит около одного миллиарда рублей, в 2022 - предварительно, 1,8 млрд.

Добавим, что после пяти туров »Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. 27 августа команда Александра Кержакова сыграет в гостях с «Химками».