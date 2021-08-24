Дмитрий Губерниев: Нобель - это потеря для «Матч ТВ»

Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об уходе своего коллеги по работе с телеканала из-за интервью с Павлом Мамаевым о разводе с женой Аланой.

«Это потеря для канала!! Потеря серьёзная!!! Он блестящий комментатор!!! Профессионал!!! Удачи коллеге!!!!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Губер».

Арустамян решил уволиться по собственному желанию после того, как не смог доказать руководству «Матч ТВ», что каналу не нужен такой контент, как интервью с Мамаевым о разводе.