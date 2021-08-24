Широков рассказал, какой формат РПЛ хотел бы видеть в будущем

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможных реформах РФС и формате проведения чемпионата Российской премьер-лиги.

«Я за гладкий чемпионат, но с плей-офф. Без групп. Возможно с уменьшением команд до 12. Мне понравилась такая схема. Думаю, будет достаточно интересно. Что касается легионеров, то сейчас их восемь, а будет десять — не очень большая разница. Можно же придумать что-то поинтереснее, какую-нибудь гибридную схему, делать это постепенно. Например, пару лет по 10-15 легионеров, а через два года вообще отменить лимит, или, допустим, не больше 12 оставить», - цитирует экс-игрока сборной России Legalbet.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Добавим, что с сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат.