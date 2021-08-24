ЦСКА поддержал отмену лимита на легионеров на собрании РПЛ

Стал известен еще один клуб РПЛ, который проголосовал за реформу чемпионата.
Как сообщает Sport24, им оказался московский ЦСКА. Также руководство армейского клуба выступает за отмену лимита на легионеров.
Напомним, что встреча представителей команд РПЛ, на которой обсуждались реформы в российском футболе, состоялась 23 августа.
Добавим, что голосование состоится на общем собрании в среду, 31 августа. Решение будет направлено на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза.
источник: Sport24.ru