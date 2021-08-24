В тренерско-административном штабе сборной России произошли изменения

Российский футбольный союз сообщил об изменениях в штабе национальной команды.

По информации официального сайта РФС, в сборной России будут работать 11 новых специалистов. Среди них врач Михаил Вартапетов, ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, а также физиотерапевты Хуан Антонио Мартинес Фернандес и Карлос Алонсо Калвар.

Начальником команды стал Сергей Куличенко, а пресс-службу возглавил Самвел Авакян.

«РФС учел наши пожелания и пригласил в штаб людей, с которыми нам будет комфортно работать. Скажу честно, нам были нужны люди, которым не потребуется время на адаптацию, так как у нас его нет», - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборную России покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.