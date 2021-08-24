Российский нападающий Павел Погребняк поддержал отмену лимита на легионеров.

«Я за отмену лимита на легионеров в РПЛ. Конкуренция — всегда хорошо. Я и Аршавин смогли заиграть в Европе, когда действовал лимит на легионеров. Думаю, при его отмене отечественные футболисты также смогут играть в Европе. Все будет в порядке!», - приводит слова Погребняка Sport24.ru.

Напомним, что накануне клубы российской премьер-лиги обсуждали предложение отменить количественное ограничение иностранцев, заменив их на качественные. В итоге клубы сошлись на том, что для начала можно смягчить заявочный лимит с «8+17» на «10+15».

Также добавим, что Погребняк выступал в немецком «Штутгарте» (2009-2012) и английских «Фулхэме» и «Рединге» (2012-2015).