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24 августа 16:59
автор: Максим Скороходов

Погребняк поддержал отмену лимита на легионеров

37-летний футболист находится без клуба, но не объявлял о завершении карьеры.

Российский нападающий Павел Погребняк поддержал отмену лимита на легионеров.

«Я за отмену лимита на легионеров в РПЛ. Конкуренция — всегда хорошо. Я и Аршавин смогли заиграть в Европе, когда действовал лимит на легионеров. Думаю, при его отмене отечественные футболисты также смогут играть в Европе. Все будет в порядке!», - приводит слова Погребняка Sport24.ru.

Напомним, что накануне клубы российской премьер-лиги обсуждали предложение отменить количественное ограничение иностранцев, заменив их на качественные. В итоге клубы сошлись на том, что для начала можно смягчить заявочный лимит с «8+17» на «10+15».

Также добавим, что Погребняк выступал в немецком «Штутгарте» (2009-2012) и английских «Фулхэме» и «Рединге» (2012-2015).

источник: Sport24.ru
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