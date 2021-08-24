Пиняев входит в шорт-лист молодых талантов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить на нападающим «Крылья Советов» Сергеем Пиняевым.

Как сообщает «РБ-Спорт», 16-летний футболист в шорт-лист молодых талантов английской команды. Пиняев несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Его предыдущий клуб «Чертаново» после каждого матча отправлял «манкунианцам» информацию о форварде в английский клуб.

Отмечается, что Пиняев рассматривается, как потенциальный новичок »МЮ» через два года.

В текущем сезоне Сергей провел четыре матча за «Крылья Советов» и провел на поле 51 минуту.