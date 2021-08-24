Канделаки отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход с канала комментатора Нобеля Арустамяна.

Напомним, что журналист решил уволиться из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. В беседе с игроком он обсуждал личную жизнь спортсмена, в том числе развод с Аланой Мамаевой.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но тем не менее произошедшее расставляет все точки над «i». Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира», - приводит RT слова Канделаки со ссылкой на ее телеграм-канал.

Также Канделаки отметила, что для нее является неприемлемой ситуация, когда журналист канала, первым берет интервью у тренера сборной России Валерия Карпина для своего личного YouTube-канала

«Люди работают либо на себя, либо на телеканал. Все свои усилия лично я направляю на телеканал «Матч ТВ», потому что это моё основное место работы. Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера», — добавила генеральный продюсер »Матч ТВ».