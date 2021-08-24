Медики, спасшие жизнь Эриксену, получили награду президента УЕФА

УЕФА объявил, что награду президента организации в этом году получат все медицинские работники, а также капитан сборной Дании Симон Кьер, благодаря чьим действиям удалось сохранить жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену.

Напомним, что на матче группового этапа Евро-2020 у полузащитника сборной Дании остановилось сердце.

«В этом году Награда президента УЕФА выходит за рамки футбола, - отметил Чеферин. - Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все в со стороны. Я бы также хотел передать наилучшие пожелания Кристиану Эриксену, продолжающему восстановление, и его семье», - приводит пресс-служба УЕФА слова президента организации Александа Чеферина.

Добавим, что 29-летний футболист перенес операцию по имплантации подкожного дефибриллятора. Система регулирует сердечную аритмию и должна предотвратить повторную остановку сердца.