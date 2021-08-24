Мозес и Промес готовы сыграть в матче с «Сочи»

Полузащитники «Спартака» Виктор Мозес и Квинси Промес вернулись к тренировкам с командой и готовы принять участие в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи».

Напомним, что футболисты красно-белых пропустили несколько матчей из-за различных травм. Мозес получил повреждение 8 августа в первом тайме матча с «Нижним Новгородом» (1:2) и был заменен. Промес оказался в лазарете после первого тура РПЛ.

«Мы пытались форсировать процесс, но из-за индивидуальных особенностей сделать этого не получилось. Главное, что теперь оба игрока в строю», - заявил врач «Спартака» Глеб Чернов.

Добавим, что красно-белые имеют в активе семь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ