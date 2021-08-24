Влашич может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» интересуется хорватским полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

По информации The Telegraph, «молотобойцы» рассматривают 23-летнего футболиста в качестве замены хавбеку Джесси Лингарду. Англичанин вернулся по окончании аренды в «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА готов отдать Влашича в аренду за десять миллионов евро, с обязательным выкупом. Transfermarkt оценивает стоимость Николы в 30 миллионов евро. Хорватом интересовался «Милан». Сам футболист высказывал желание о скором уходе из московском клуба.

Напомним, что Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне Никола провел четыре матча и сделал одну результативную передачу.